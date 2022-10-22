شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع: المؤتمر الاقتصادى خطوة مهمة ويضع خارطة طريق للنهوض بالاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، أن المؤتمر الاقتصادي خطوة مهمة، لتبادل الرؤى في رسم خارطة الطريق القادمة وطرح بدائل متعلقة للنهوض بالاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر وضمان تطبيق العدالة الاجتماعية، بتكافؤ الفرص ووضع آليات لإعادة توزيع عبأ التنمية والإصلاح الاقتصادي على كافة الطبقات بالمجتمع.

ولفت إلى أن الحزب كان أول من دعا لهذا المؤتمر، معتبره فرصة لتقوية الاقتصاد المصري في مواجهة التطورات التي تأتي من الخارج ودعم السياسات المالية والنقدية، ووضع توصيات لحل المشاكل المتعلقة بالموزانة العامة والاحتياطي النقدي، بجانب عمله على رفع الناتج المحي من الصناعة والزراعة، وطرح أوجه التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة الاستثمارات الخاصة بها بما يتماشى مع التغيرات المناخية، لا سيما وأن مصر اتخذت خطوات رائدة نحو الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأشار رئيس حزب التجمع، إلى أن افتتاح مصنع الرمال السوداء، نموذج هام فيما تقوم به الدولة مع القطاع الخاص، فهي تتصدى لما لا يقوم به القطاع الخاص وتفتح له فرصه الشراكة مع الدولة أو تأسيس مشروعات مماثلة باستخدام نفس المواد الخام، خاصة وأن الرمال السوداء تحمل معادن مهدرة منذ عشر سنوات وفي طريقها لتكون واحدة من أهم الصناعات الوطنية.

يذكر أنه بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تنطلق الأحد المٌقبل فعاليات "المؤتمر الاقتصادى ـ مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.