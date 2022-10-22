شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور أكثر من 50 شابا وفتاة.. التنسيقية تواصل الجلسات النقاشية حول الحوار الوطني من محافظة كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أولى الحلقات النقاشية للحوار الوطني بمحافظة كفرالشيخ بحضور النائبة مارثا محروس والنائبة راجية الفقي عضوتا مجلس النواب عن التنسيقية، بحضور أكثر من 50 شاب وفتاة من مختلف مراكز المحافظة.

بدأ اللقاء بالتأكيد على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حريصة دائماً على التواجد والاستماع لكل الرؤي المختلفة وأن تواجد ثلاث نواب اليوم رسالة مضمونها واضح لا يقبل التأويل بحرص التنسيقية على أن تكون متواجدة ومنحازة للوطن والمواطن والاستماع لتوصيات الحوار الطني الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية.

ودار النقاش حول عشرات النقاط الهامة التي غطت جميع محاور الحوار الوطني الرئيسية، وتطرق الحوار حول القرارات الأخيرة من الوزرات التي لمست الشارع المصري.

كما استمعت نائبات التنسيقية إلى الحضور ورؤياهم بمختلف القضايا والمحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وملفات الحقوق والحريات.