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التنسيقية تستكمل جولات دعم الحوار الوطنى بعزبتى أبو ربيا والخولى فى الغربية

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القاهرة - سامية سيد - عقدت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسات نقاشية تحت عنوان " قضايا الحوار الوطني"، بكلا من عزبة أبو ربيا، وعزبة محمد كامل الخولي محافظة الغربية، حضرها العشرات من المواطنين.

وتستهدف الجلسات، الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم والتحديات التى تواجههم وذلك ضمن جهود التنسيقية في دعم قضايا الحوار الوطني.

وفي بداية اللقاء، أكدت عريبي حرص القيادة السياسية على الاستماع لآراء المواطنين ومشكلاتهم، ثم تطرقت الجلسة، لعدد من المواضيع كأهمية العمل العام، وأهدافه؛ وأهمية تفعيل مشاركة المواطنين في جميع المحاور السياسية، والاقتصادية والمجتمعية، كما تم استعراض جهود الدولة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وشهدت الجلسة تفاعلا كبيرا من كافة الفئات الموجودة والذين حرصوا على خوض النقاش وطرحوا العديد من الأسئلة عن الحوار الوطني وآليات المشاركة وتقديم المقترحات داخل لجان الحوار، وتصدرت قضايا الزراعة، والري وتطوير وتأهيل الترع، وقطاع الصحة كذلك قضايا التعليم، وخدمات الصرف الصحي قائمة اهتمام الحضور.

وذكرت النائبة دعاء عريبى أن الحوار الوطني هو حوار موسع للحوار السياسي الذي تقوم به التنسيقية منذ 2018 بمشاركة مختلف الأيدولوجيات والتوجهات والأراء السياسية المتنوعة، وهو ما ساهم في نجاح التجربة وتحقيق الكثير من الإنجازات الكبيرة، مقترحة ضرورة استمرار مثل هذه النقاشات والندوات في الفترة القادمة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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