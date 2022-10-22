شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يكشف قراره حول مواجهة الهلال وديًا بالإمارات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن موقف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لمواجهة الهلال السعودي، خلال الفترة المقبلة.

الهلال يسعى لخوض مواجهة ودية عالمية ضد مانشستر سيتي

ويرغب الزعيم في خوض لقاء ودي ضد السيتيزن، بعد الاتفاق على مواجهة نيوكاسل يونايتد يوم 8 ديسمبر المقبل، على هامش موسم الدرعية، كما سيواجه العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، في فريقٍ واحد مع نادي النصر، خلال شهر يناير 2023.

وأكد الإعلامي الرياضي خالد أبو غانم، أن مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، حصل على موافقة رسمية من جوارديولا، لخوض مباراة ودية عالمية، تجمع بين الفريقين.

وقال أبوغانم في تصريحات تلفزيونية، إن جوارديولا، أعطى الضوء الأخضر إلى إدارة ناديه، من أجل خوض المباراة أمام الهلال، في لقاء ودي.

جوارديولا يوافق على مواجهة الهلال وديًا بالإمارات

وتابع أبو غانم في تصريحاته: "المباراة التي ستخطف أنظار العالم، سوف تقام في مدينة أبوظبي الإماراتية؛ دون الإفصاح عن الموعد التي ستقام فيه".