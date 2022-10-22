شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون أستيفن جيرارد بديل كلوب القادم فى ليفربول الموسم القادم؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تناولت التقارير الصحفية البريطانية إقالة المدرب الإنجليزي أستيفن جيرارد من تدريب أستون فيلا خلال الأيام السابقة، نظرًا لسوء النتائج التى حققها المدرب مع الفريق، بعد أن تعرض للهزيمة فى 6 مناسبات، ولم يتمكن سوي فى تحقيق إنتصارين فقط، ليحتل الفريق المركز ال 17 فى جدول ترتيب مسابقة البيرميرليج هذا الموسم.

وتحدثت بعض التقارير الصحفية عن إمكانية تدريب جيرارد لنادي ليفربول فى المستقبل القريب خلفًا ليورجن كلوب، لإعادة تجربة تشافي مع برشلونة الحالية، خاصة أن المدرب الإنجليزي كان أحد أساطير وسط "الريدز" فى أوائل هذه الألفية، بعدما تميز اللاعب بتسديداته الصاروخية.



موقف "الريدز" من تدريب جيرارد للفريق

ويري مسئولي ليفربول أن الفريق لا يفكر فى إقالة المدرب الألماني يورجن كلوب فى الفترة الحالية، كما أن جيرارد ينقصه العديد من الخبرات التدريبية، والتي قد تمنعه من قيادة الفريق فى المستقبل القربب، حال ما تم رحيل المدرب الألماني، مشيرة إلى إمكانية تحقق ذلك بعد إكتساب المدرب للخبرة التدريبية المناسبة، ليتم تقييم تجربته كمدرب بشكل منطقي.



ليفربول يعود إلى طريق الإنتصارات مجددًا

وتمكن نادي ليفربول فى السير بالطريق الصحيح بعدما حقق الفريق ثلاثة إنتصارات متتالية فى الآونة الأخيرة، حيث كان الفوز على رينجرز بسباعية فى دوري الأبطال بوابة إستعادة اللاعبين الثقة فى أنفسهم، الشئ الذي أنعكس على شخصية الفريق فى مواجهة مانشستر سيتي وويست هام.