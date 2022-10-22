شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يقدم جراهام بوتر حينما يواجه مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يحل نادي مانشستر يونايتد ضيفًا أمام فريق نادي تشيلسي اليوم، حيث يطمح كلا الفريقين فى مواصلة الفوز والزحف خطوة جديد فى سباق الصدارة، خاصة أن الفوز فى هذه المباراة سيكون له دلالات كثيرة وهامة لكلا الفريقين فى ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويمتلك المدرب الإنجليزي جراهام بوتر، المدير الفني لنادي تشيلسي، رقم سلبي قبل مواجهة تشيلسي، حيث لم يسبق للمدرب الإنحليزي أن فاز على اليونايتد سوي فى مباراتين فقط خلال 8 مواجهات خاضها أمام الشياطين الحمر، فى حين تلقي 6 هزائم سابقة ولم يتعادل فى أي لقاء، وهو رقم سيئ للغاية للمدرب، ولكن قد تكون الأمور مغايرة ولا تحمل دلالات كثيرة، نظرًا لفارق المستوي والتاريخ بين "البلوز" وبرايتون.



موقف الفريقين فى الدوري الإنجليزي

وتعد مباراة الفريقين هذا الأسبوع مليئة بالإثارة، خاصة فى ظل إقتراب الثنائي فى النقاط، حيث يحتل تشيلسي الإنجليزي المركز الرابع برصيد 20 نقطة، فى حين يحتل فريق المان يونايتد المركز الخامس برصيد 19 نقطة، الأمر الذي يزيد المباراة حماسة، خاصة أن الفائز سيحسم المركز الرابع لصالحه بشكل كبير.



موعد مباراة تشيلسي واليونايتد القادمة

ومن المقرر أن يحل نادي مانشستر اليونايتد ضيفًا ثقيلًا على فريق تشيلسي اليوم السبت، فى الجولة الثالثة عشر، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.