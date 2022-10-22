لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تستدعي ترمب رسمياً

21 أكتوبر , 2022
دونالد ترمب (أ ف ب).
أرسلت لجنة التحقيق بأحداث الكابيتول مذكرة استدعاء رسمية للرئيس السابق دونالد ترمب، تطالبه فيها بالمثول أمامها للإدلاء بإفادته بشأن دوره في أحداث الاقتحام.
وحددت اللجنة موعداً «مبدئياً» هو 14 نوفمبر/تشرين الثاني للإفادة، مشيرة في بيان إلى أنها «جمعت أدلة كثيرة بأنه خطط وأشرف على جهود قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية وعرقلة انتقال السلطة السلمي»، وطالبته بتسليمها بعض الوثائق المتعلقة بالأحداث.
وفي خطوة نادرة أخرى، أصدرت محكمة في واشنطن، الجمعة، حكماً بالسجن على ستيف بانون، مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بتهمة ازدراء الكونغرس.
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