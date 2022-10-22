انت الان تتابع خبر بينهم رئيس الوزراء.. الحزب الشيوعي الصيني يستبعد 4 مسؤولين كبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانتخب الحزب الشيوعي الصيني اليوم السبت لجنة مركزية جديدة لا تضم رئيس الوزراء لي كه تشيانغ أو عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي وانغ يانغ، في تحرك قال محللون إنه يشير إلى أن اللجنة الدائمة من المرجح أن تكون مليئة بالموالين للرئيس شي جين بينغ.ويبلغ كل من لي الذي سيتنحى عن منصبه كرئيس للوزراء في مارس/آذار، ووانغ الذي يرأس المؤتمر السياسي الاستشاري للحزب، 67 عاما، وعليه فهما مؤهلان بموجب معايير السن في الصين للعمل لخمس سنوات أخرى في اللجنة الدائمة.

وفقا لمحللين وتقارير إعلامية، لا يُعتقد أنه سيكون لأي منهما علاقات طويلة الأمد مع شي، الذي من المرجح أن يجلب 4 وجوه جديدة إلى اللجنة الدائمة التي سيتم إعلانها غدا الأحد.

ومن المتوقع إعادة تعيين العضوين الحاليين وانغ هو نينغ (67 عاما) وتشاو لي جي (65 عاما)، اللذين يٌعتقد أنهما يتمتعان بعلاقات وثيقة مع شي، في اللجنة الدائمة.



وتجاوز عضوان آخران في اللجنة الدائمة سن التقاعد.

ووافق الحزب اليوم السبت على إجراء تعديلات على ميثاقه تهدف إلى ترسيخ المكانة الجوهرية للرئيس شي جين بينغ والدور الإرشادي لفكره السياسي داخل الحزب، وذلك في ختام مؤتمره الذي يعقد مرتين كل عشر سنوات.

وستختار اللجنة المركزية الجديدة غدا الأحد اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، وسط توقعات واسعة النطاق بأن يضمن شي (69 عاما) الفوز بفترة رئاسية ثالثة.

والفوز بفترة ثالثة مدتها 5 سنوات من شأنه أن يعزز مكانة شي كأقوى حاكم للصين منذ ماو تسي تونغ، الزعيم المؤسس لجمهورية الصين الشعبية.

ومن بين التعديلات التي أُدخلت على ميثاق الحزب، النص على أن شي هو الزعيم "الجوهري" للحزب وترسيخ أفكاره كمبادئ توجيهية للتنمية المستقبلية للصين. والتأكيد على "الموقع المحوري" لشي داخل الحزب وسلطة الحزب المركزية في الصين.

وجاء في قرار تم تبنيه بإجماع المندوبين قبيل اختتام المؤتمر في بكين، وتضمن تعديلات لميثاق الحزب، أن على أعضاء الحزب البالغ عددهم حوالي 97 مليونا أن "يدعموا الدور المحوري للرفيق شي جين بينغ داخل اللجنة المركزية للحزب والحزب بمجمله".

وتمت الموافقة على التعديلات برفع الأيادي في قاعة الشعب الكبرى الشاسعة، حيث جرت معظم وقائع مؤتمر الحزب الأسبوع الماضي خلف أبواب مغلقة.

وفي أول جلسة مكتملة لها الأحد، ستختار اللجنة المركزية الجديدة للحزب المكتب السياسي التالي الذي يتكون عادة من 25 شخصا، ولجنته الدائمة الجديدة والتي يبلغ عددها حاليا سبعة.

كما قرر الحزب الشيوعي أن يدرج لأول مرة إشارة في ميثاقه تؤكد "معارضة" بكين لاستقلال تايوان.

وجاء في القرار أن مؤتمر الحزب الشيوعي "يوافق على إدراج بيانات في ميثاقه حول (…) المعارضة الحازمة للانفصاليين الذين يسعون للحصول على استقلال تايوان وردعهم".

وقد أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ اختتام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني الذي استمر سبعة أيام، مؤكدا ضرورة امتلاك "جرأة الكفاح من أجل تحقيق النصر".

ودعا شي في ختام المؤتمر الذي عقد خلاله اجتماعات مغلقة مع كبار المسؤولين في بكين، متوجها على المندوبين في قاعة الشعب إلى أن يكون لديهم "جرأة النضال وجرأة الفوز". وقال "اعملوا بجد وكونوا عازمين على المضي قدما".

