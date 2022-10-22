انت الان تتابع خبر الإطاحة بتاجري مخدرات من ذوي الجنسية الأجنبية في واسط - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، شرعت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة واسط، بتنفيذ واجب تمكنت خلاله من إلقاء القبض على إثنين من ذوي الجنسية الأجنبية يتاجران بالمواد المخدرة كما وضبطت القوة بحوزتهما (5) كغم من مادتي الكريستال والترياق المخدرتين فضلاً عن ضبط سلاح متوسط وإطلاقات نارية".وأضاف البيان أن "المتهمين تم إحالتهم اصولياً إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وفق القانون".