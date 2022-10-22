وصول الأمين العام لكأس الخليج الى البصرة لحضور قرعة خليجي 25 (صور)

وذكر الاتحاد العراقي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الأمينُ العامّ لاتحادِ كأس الخليج العربيّ لكرةِ القدم جاسم الرميحي والوفد المرافق له وصلوا إلى مطارِ البصرة لحضورِ وقائع قُرعة خليجي 25، التي تقام يوم الثلاثاء المقبل في فندق "جراند ميلينيوم" بالبصرة".وأضاف: "وكانَ في استقبالِ الوفد الخليجي الأمينُ العامّ للاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم محمد فرحان ومستشار محافظ البصرة عقيل طالب".

وبين، أن "الرميحي اطلعَ فور وصوله على التحضيراتِ المُتعلقة بإجراءِ القرعة يوم الثلاثاء المقبل".

بدوره، قالَ جاسم الرميحي: إن التحضيراتَ والاستعدادات جاريةٌ على أكمل وجهٍ، وجميع الأمور اللوجستيّة تمّ تهيئتها، ومنها ما يتعلق بترتيباتِ القرعة والبطولة بشكلٍ عامٍ وترتيب الاجتماعات المتعلقة باللجانِ العاملة في البُطولة، فضلاً عن مواعيد وصولِ المدعوين لحُضورِ القرعة.