«يبلغ قوامها 4700 جندي» .. الجيش الأمريكي يقرر دخول أوكرانيا بالفرقة 101 المحولة جواً

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن واشنطن نشرت الفرقة 101 المحمولة جوا في أوروبا للمشاركة في التدريبات العسكرية، وذلك بعد أن أعلن قائد الفرقة المذكورة استعدادها لدخول أوكرانيا، وفقا لـ «روسيا اليوم».

وأقدمت واشنطن على هذه الخطوة بالرغم من تأكيدات البيت الأبيض أن القوات الأمريكية لن تشارك في الحرب.

وذكرت شبكة "cbs news" الأمريكية أن الفرقة 101 المحمولة جوا التابعة للجيش الأمريكي وصلت إلى أوروبا لأول مرة منذ 80 عاما، وسط تصاعد التوتر بين روسيا والناتو.

الانتشار في أي ساحة معركة

وتم تدريب "النسور الصاخبة" على الانتشار في أي ساحة معركة في العالم في غضون ساعات، وهي جاهزة للقتال.

وقالت "سي بي إس نيوز" إن فريقا صحفيا من شبكتها رافق نائب قائد الفرقة جون لوباس، وقائد فريق اللواء القتالي الثاني إدوين ماثيديس على متن مروحية لمدة ساعة إلى أقصى حدود الناتو على بعد ثلاثة أميال فقط من حدود رومانيا مع أوكرانيا.

وقال قائد الفرقة لشبكة CBS News إنهم مستعدون للقتال، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك تصعيد عسكري أو هجوم على الناتو، فهم مستعدون للقتال، كما أنهم على استعداد تام لعبور الحدود ودخول أراضي أوكرانيا.

مستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو

وأضاف: "نحن مستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو.. نحن نأتي بقدرة فريدة من قدرتنا على الهجوم الجوي".

من جهته، صرح العقيد إدوين ماثيديس قائد فريق اللواء القتالي الثاني بأنه وقواته كانوا أقرب قوات أمريكية للقتال في أوكرانيا، وكانوا "يراقبون عن كثب" القوات الروسية ويضعون أهدافا للتدرب.

وحسب القناة، فإن الفرقة يبلغ قوامها 4700 جندي، ويتمركزون في رومانيا.

شاركت في حرب العراق

وكانت تتمثل مهمة الفرقة الأمريكية بالعمل وتدريب وتقديم الاستشارة للجيش العراقي في قتاله لتنظيم داعش، حيث لدى هذه الفرقة خبرة على الأراضي العراقية بعد مشاركتها في عمليات عاصفة الصحراء العام 1991.

تعرف الفرقة 101 المحمولة جوا باسم "النسور الصارخة" وتعتبر من الفرق الخفيفة التي تستخدم في العمليات خلف خطوط العدو وتملك في تجهيزاتها نحو 300 طائرة مروحية من ضمنها مروحيات الأباتشي القتالية.

أوكرانيا تهدد روسيا "سترد الصاع صاعين"

هدد أندريه يرماك مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية اليوم الجمعة بأن قوات البلاد "سترد الصاع صاعين" إذا دمرت روسيا محطة طاقة كهرومائية في منطقة خيرسون، حيث تتقدم قوات كييف باتجاه القوات الروسية.

وكتب يرماك عبر موقع تويتر أن " الابتزاز النووي" من قبل موسكو فشل في ترهيب أوكرانيا وحلفائها، لذلك "يحاولون (الآن) أن يفزعوا الجميع بتفجير" محطة كاخوفكا الواقعة على نهر دنيبرو.

وأضاف: "إن أوكرانيا لن تخضح للسلام قسرا... لم يكسرونا. سنرد الصاع صاعين".

تحذير الرئيس الأوكراني

وتأتي التصريحات بعد ساعات من تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن روسيا تخطط لهجوم على المحطة، الأمر الذي من المحتمل أن يؤدي إلى جانب التسبب في انقطاعات كبرى لإمدادات الطاقة والماء، سيحدث على الارجح فيضانا يضر بمئات الآلاف من الأشخاص.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "أوكرينفورم" أن زيلينسكي صرح بذلك في خطابه للمجلس الأوروبي. وقال إن "روسيا تتعمد خلق الأسباب لحدوث كارثة واسعة النطاق في جنوب أوكرانيا. ولدينا معلومات تفيد بأن الروس قاموا بتلغيم السد ومجموعات محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية".

وينقل الجيش الروسي السكان من منطقة خيرسون المحتلة منذ أيام، وهو ما تبرره موسكو رسميا باحتمال وقوع هجوم أوكراني مضاد وشيك.

وذكرت سلطات كييف أن 2000 مجندا وصلوا إلى جبهة خيرسون في الأيام القليلة الماضية.