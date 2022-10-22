ادعت أنها طبيبة.. ضبط سيدة سرقت حقائب الطالبات من جامعة بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية سيدة بتهمة سرقة حقائب خاصة بالفتيات من إحدى الجامعات القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أربعة فتيات باكتشافهن سرقة حقائبهن وبداخلها هواتفهن المحمولة وبعض المتعلقـات من داخل إحدى الجامعات بدائرة القسم.

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "لها معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبحوزتها (بطاقة تحقيق شخصية منتحلة صفة "طبيبة")، وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأقرت بقيامها بالدخول للحرم الجامعي باستخدام البطاقة المضبوطة بحوزتها عقب ادعائها بكونها طبيبة ورغبتها فى حجز إحدى الكورسات التدريبية بالجامعة - على خلاف الحقيقة- ، وأضافت بتحصلها على البطاقة عقب قيامها بسرقة متعلقات إحدى المواطنات

وباستدعاء المجني عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموها بالسرقة، تم بإرشادها بمسكنها ضبط الحقائب والهواتف المحمولة المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.