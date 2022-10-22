القبض على صاحب مخزن لتعبئة زيوت السيارات بدون ترخيص بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن لتعبئة زيوت السيارات بالمطرية لإدارته مخزن بدون ترخيص واستغلاله فى تعبئة زيوت السيارات ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية مقلدة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (3240 لتر زيوت سيارات مدون عليها علامات تجارية "وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها" – كمية كبيرة من العبوات البلاستيكية المستخدمة فى عملية التعبئة – 1000 إستيكر مدون عليه علامات تجارية).

بمواجهته، اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.