سقوط متهم بغسل 5 ملايين حصيلة نشاطه الإجرامي في قبضة "الأموال العامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة) لاستغلاله طبيعة عمله وسلطاته الوظيفية مما مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.

تمثلث في شراء (العقارات وقطع الأراضي – شراء السيارات - معاملات المالية "من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك"، حيث تقدرأفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ (5 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.