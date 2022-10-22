ضبط عاطل سرق مبلغ مالي من داخل سيارة بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة بالنزهة.
وتبين أن المتهم (عاطل - له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) وبحوزته (مبلغ مالي – كمية من مخدر الهيروين).
بمناقشته، اعترف بسرقته المبلغ المالي من داخل إحدى السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" حال توقفها بدائرة قسم شرطة النزهة، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي.
أمكن التوصل للمجني عليه "مالك السيارة"، باستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.