ضبط عاطل سرق مبلغ مالي من داخل سيارة بالنزهة

بمناقشته، اعترف بسرقته المبلغ المالي من داخل إحدى السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" حال توقفها بدائرة قسم شرطة النزهة، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

محمد يوسف

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