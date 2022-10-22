ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والفاصوليا والباذنجان البلدي والخيار البلدي والصوب، وفي المقابل انخفضت أسعار الليمون خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

فيما استقرت أسعار عدد من أصناف الخضراوات الأخرى والفاكهة خلال تعاملات اليوم في سوق العبور.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو يوميًا، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 7 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

البصل بين 2.75 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 4.5 جنيه و6 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 جنيهات و6.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 4.5 جنيهات و6 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 4 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

البلح السماني بين 3 و5 جنيهات.

البلح الزغلول بين 4 و8 جنيهات.

البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات.

الجوافة بين 3 و8 جنيهات.

الرمان بين 5 و10 جنيهات.