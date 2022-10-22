تنفيذ مشروع القوافل الرياضية للأحياء الشعبية في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

بدأت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ مشروع القوافل الرياضية بالأحياء، من خلال إدارة التنمية الرياضية.

أوضح بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة في محافظة الوادي الجديد، في تصريح له، اليوم السبت، أنه جرى تنفيذ قافلة بحي البستان بمشاركة نحو 100 طليع من أبناء الحى، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تنفيذ الأنشطة الرياضية في الساحات والشوارع وتقديم كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وقال بهاء، إنه جرى تنفيذ عدد من الأنشطة والمسابقات وسط تفاعل ومشاركة الطلائع وجرى توزيع جوائز قيمة للمشاركين في القافلة وسط حضور المدربين التابعين لمديرية الشباب والرياضة، في ظل السعي الدائم لدعم الأنشطة الرياضية والوصول إلى كافة الطلائع والشباب بالأحياء والقرى.

وفي سياق متصل، قال مدير عام مديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد، إنه تم تنفيذ ندوة عن الإسعافات الأولية بمركز شباب قرية أسمنت بقطاع الداخلة بمشاركة عشرات الطلائع، وتضمنت طرق عملية للإسعافات والعناية الطبية المؤقتة التي تقدم للإنسان المصاب أو المريض بغرض محاول الوصول إلى أفضل وضع صحي ممكن بأدوات أو مهارات علاجية بسيطة حتى وصول المساعدة الطبية الكاملة.

وأشار شوقي، إلى تنفيذ العديد من الأنشطة الرياضية والشبابية في المجالات المختلفة في كافة مراكز الشباب والأندية الرياضية، بدعم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومحمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.