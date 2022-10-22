ضبط لصوص السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ببولاق أبو العلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

كان قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من (سائق - مقيم بمحافظة القليوبية) باكتشافه سرقة السيارة ملكه "ميكروباص أجرة" حال توقفها بدائرة القسم ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابه الواقعة (3 أشخاص "لإثنان منهم معلومات جنائية " - مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع".. وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها .

باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة ، وإتهمهم بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.