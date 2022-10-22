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خلال دورية أمنية.. ضبط 93 كيلو بانجو و5 كيلو حشيش بحوزة شخصين في دمياط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، عقب تقنين الإجراءات من ضبط (شخصين - لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط)، حال استقلالهما سيارة ملاكي "بدون لوحات معدنية" وبحوزتهما (93 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالي – هاتف محمول).
وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (540 ألف جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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