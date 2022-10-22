الإسكان: تم وجار تنفيذ 1136 شقة بالعبور والوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:​

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن صندوق تمويل المساكن، التابع لوزارة الإسكان يتولى حاليا تنفيذ 32 عمارة سكنية بها 616 وحدة سكنية بمساحات متنوعة بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور بجانب الانتهاء من تنفيذ 26 عمارة بمشروع درة الوادي في محافظة الوادي الجديد ويشمل 520 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحة 110 م2 للوحدة، و52 وحدة إدارية، و104 محال تجارية، وجار حاليا استكمال إجراءات تخصيص وتسليم الوحدات للفائزين بها.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان، اليوم السبت، أن عدد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها وتسويقها بواسطة صندوق تمويل المساكن حتى الآن بلغ نحو 35 ألف وحدة سكنية بخلاف الوحدات الإدارية والمحال التجارية.

وأشار المهندس علي حسن محمد، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، إلى أنه تم طرح الوحدات السكنية بمشروع درة الوادي، بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة لمحدودي ومتوسطي الدخل بمبلغ 328.5 ألف جنيه للوحدة السكنية، وجار حاليا استكمال الإجراءات اللازمة لتخصيص وتسليم الوحدات.

وفيما يتعلق بالمشروع السكني الجاري تنفيذه بمدينة العبور، أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أنه يشمل إنشاء 32 عمارة بها 616 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 90 و132 م2 كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، ومن المقرر طرح 316 وحدة سكنية منها للبيع بنهاية العام المالي الحالي، وسيتم طرح باقي الوحدات للبيع في نهاية العام المالي القادم.

وأضاف المهندس علي حسن محمد، أن صندوق تمويل المساكن، يختص بوضع خطة لإنشاء المساكن من موارده، ووضع أفضل أساليب لإنشاء وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، وبيعها بأسعار تنافسية، من خلال مبادرات التمويل العقاري لتقليل سعر الفائدة على أنظمة التقسيط، بما يعود بالنفع على المستفيدين من هذه الوحدات من خلال (القرعة العلنية - أسبقية الحجز - المزاد العلني)، موضحا أن الصندوق يقوم أيضا بإدارة المشروعات السابق تنفيذها من خلاله وإجراء المعاملات المطلوبة للمستفيدين بهذه المشروعات وبيع الوحدات المستردة وتحصيل الأقساط المستحقة للصندوق وتنفيذ التيسيرات للعملاء وجميع المعاملات العقارية المطلوبة.

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