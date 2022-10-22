شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تناقش استراتيجية وزارة الرى بحضور الوزير الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع الجارى، برئاسة النائب هشام الحصرى، عددا من الاجتماعات، وتستهل الاجتماعات بأخذ الرأي النهائي على الإطار العام لخطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، ومناقشة استراتيجية وزارة الموارد المائية والري في إدارة الموارد المائية المتاحة بما يحقق الاستفادة القصوى منها باعتبارها أحد محاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 (بحضور وزير الموارد المائية والري).

وتناقش خلال جتماعاتها أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير بشأن تغطية ترعة السنارة بعزبة عرب زيدان - مركز المنزلة محافظة الدقهلية وذلك لمرورها داخل كتلة سكنية، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائية ميرفت عازر نصر الله، بشأن تدبیش جسر النيل أمام نادي ميت غمر الرياضي بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية لحماية المجرى المائي، الإسراع في تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للكوبري الواقع على ترعة البوهية الكيلو 6200 مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية حفاظاً على أرواح المواطنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن المطالبة بإنشاء أسوار مرتفعة عن سطح الأرض على جسور الترع التي تم تبطينها بجانب طرق رئيسية حفاظا على أرواح المواطنين.

وتناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد احمد فاید، بشأن تلف إنتاجية محاصيل زراعية تابعة لمديرية الزراعة بمحافظة الغربية بسبب الإهمال، وطلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي عبد الوهاب أبو خشيم، بشأن المطالبة بتسعير المبيدات الزراعية والأدوية البيطرية لمنع تعرض الفلاحين للاستغلال من التجار، طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير ، بشأن المطالبة بتطوير مجزر مركز ومدينة المنزلة - محافظة الدقهلية نظراً لتهالكه وعدم مطابقته لمعايير الأمان الحيوي، وطلب الإحاطة المقدم من النائب توحيد تامر بشأن تضرر مزراعي مركزي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا من توقف صرف الجمعية الزراعية لمستلزمات الإنتاج لعدم اصدار الكارت الذكي لحيازتهم، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان بشأن تضرر زراع القطن من تدني أسعار توريدها للشركات مقارنة بأسعار توريده في العام الماضي مما يؤدى للعزوف عن زراعته.