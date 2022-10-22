انت الان تتابع خبر مباريات سوبر وقمم نارية.. مواعيد جولة السبت في الدوريات الاوروبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةنوتينجهام فورست X ليفربول – 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumإيفرتون X كريستال بالاس – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premiumمانشستر سيتي X برايتون – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium تشيلسي X مانشستر يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايو فاليكانو X قاديش – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD

بلد الوليد X ريال سوسييداد – الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD

فالنسيا X ريال مايوركا – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD



ريال مدريد X إشبيلية – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ساليرنيتانا X سبيزيا – الساعة 4 ظهرا على قناة أبو ظبى الرياضية

ميلان X مونزا – الساعة 7 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

فيورنتينا X انتر ميلان – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند X شتوتجارت – الساعة 4:30 ظهرا

باير ليفركوزن X فولفسبورج – الساعة 4:30 ظهرا

فرايبورج X فيردر بريمن – الساعة 4:30 ظهرا

هوفنهايم X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 ظهرا

أوجسبورج X لايبزيج – الساعة 4:30 ظهرا

بوروسيا مونشنجلادباخ X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مونبلييه X ليون – الساعة 6 مساء

مارسيليا X لانس – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

عمراني سبور X فاتح قرا جمرك – الساعة 1:30 ظهرا

طرابزون سبور X سيفاس سبور – الساعة 4 عصرا

فناربخشة X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 7 مساء