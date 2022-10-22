انت الان تتابع خبر بايدن يحدد موقفه من الترشح للانتخابات الامريكية الرئاسية 2024 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بايدن في حديث لقناة MSNBC: "لم أتخذ قرارا رسميا، لكن هذه هي نيتي المشاركة في الانتخابات من جديد، ولدينا وقت لاتخاذ هذا القرار".

وردا على سؤال بشأن موقف زوجته، جيل بايدن تجاه ذلك، قال: "زوجتي تعتقد أننا نقوم بشيء مهم جدا، وعلينا أن نستمر بذلك".



وكان البيت الأبيض قد تحدث في وقت سابق أن بايدن يعتزم خوض السباق الانتخابي من جديد في الانتخابات المقبلة عام 2024.