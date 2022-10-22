شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تناقش ضعف نسب الإشغال فى المجمعات الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، عددا من الاجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من الموضوعات، ولعل أبرزها مناقشة رؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنمية قطاع المشروعات في المرحلة المقبلة واستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة.

وتستكمل اللجنة خلال اجتماعها الثانى المزمع عقده يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة رؤية الجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنمية قطاع المشروعات في المرحلة المقبلة، واستعراض ما تم إنجازه خلال.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضي للاستثمار، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي، وأسباب ضعف نسب الإشغال في الـ 13 مجمعا صناعيا للمشروعات الصغيرة.