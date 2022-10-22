حدث ليلاً| حريق يلتهم محصول البصل وقش الأرز بالدقهلية.. وتفاصيل حالة الطقس في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مصرع طفل سقط في بالوعة الصرف الصحي بقنا

لقى طفل مصرعه، صباح اليوم السبت، جراء سقوطه في إحدى البالوعات، بجوار استاد قنا الرياضي بمدينة قنا.

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نشاط للرياح وأمطار تصل إلى القاهرة.. تفاصيل حالة الطقس في أسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع المقبل من السبت 22 أكتوبر وحتى الخميس 27 أكتوبر.

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سجائر 4 طلاب السبب.. حريق مروع يلتهم محصول البصل وقش الأرز في الدقهلية - صور

شب حريق هائل في مجمع لمحصول البصل وقش الأرز، مساء الجمعة، في محافظة الدقهلية، ولا تزال عمليات الإطفاء مستمرة من 6 سيارات إطفاء وقوات الحماية المدنية والمواطنين في منطقة منية مجاهد مركز دكرنس.

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ضياء رشوان: الحوار الوطني قاطرة رئيسية للمستقبل القريب والمتوسط وربما البعيد

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني قاطرة رئيسية للمستقبل القريب والمتوسط وربما البعيد.

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عضو لجنة "العفو الرئاسي" يكشف شرطين أساسيين للإفراج عن أي محبوس احتياطيا

كشف طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب، ان اللجنة تعمل وفق معيارين منذ بداية عملها، أولها عدم الانتماء لتنظيم إرهابي وثانيها عدم ارتكاب أعمال عنف، قائلا: "نُطبقها على كل الحالات ومن تتوفر فيهم هذه المعايير، يكون من ضمن القوائم التي ترسل إلى مؤسسة الرئاسة".

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مطار الغردقة يحصل على شهادة الترخيص لمدة 3 سنوات

نجح مطار الغردقة الدولي في تجديد شهادة ترخيص المطار من سلطة الطيران المدني المصري، لمدة 3 سنوات جديدة حتي يوليو 2025، بعد اجتياز المطار للتفتيش من خلال لجنة من مفتشي سلطة الطيران المدني المصري.

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لجنة التحقيق في أحداث الكونجرس تصدر مذكرة استدعاء لترامب

أصدرت اللجنة المكونة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي التي تحقق في أعمال التمرد التي وقعت في 6 كانون الثاني/يناير عام 2021 في مبنى الكابيتول مذكرة استدعاء للرئيس السابق دونالد ترامب، واصفة إياه بأنه "السبب الرئيسي" لجهد منسق لقلب نتائج انتخابات 2020 .

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الحكومة اليمنية: الحوثيون نفذوا "هجومين إرهابيين" على ميناءين نفطيين

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الجمعة أن ميليشيا الحوثية، "نفذت هجومين إرهابيين" على ميناءين نفطيين في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي البلاد.

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عدوان إسرائيلي على دمشق.. والدفاعات الجوية السورية تتصدى

أفادت وكالة الأنباء السورية، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية.

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