بريطانيا: مسؤولو الصحة يحذرون من موسم إنفلونزا مبكر

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

قال خبراء الصحة في بريطانيا، إن موسم الإنفلونزا، قد بدأ مبكرا على ما يبدو، وحثوا المواطنين على الحصول على لقاح الإنفلونزا، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" يوم الجمعة.

وحثت هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا كل شخص مؤهل للحصول على لقاح الإنفلونزا، قائلة إن قيود كوفيد على مدى فصلي الشتاء الماضيين تعني أن المناعة لدى المواطنين الطبيعية أصبحت ضعيفة.

وتشير أحدث البيانات إلى أن حالات دخول المستشفيات لمرضى الجهاز التنفسي ترتفع بشكل أسرع لدى الأطفال دون سن الخامسة، رغم أن مستويات الإنفلونزا الإجمالية لا تزال عند مستوى منخفض نسبيا، مما يعني أنه من الصعب التنبؤ بحجم الموجة.

وفي عام 2017 / 2018 ، أدى انتشار سلالة الأنفلونزا "اتش 3 ان 2" إلى موسم إنفلونزا سيئ في المملكة المتحدة، شهد وفاة 20 ألف شخص وإصابة 40 ألف آخرين ودخولهم المستشفيات.