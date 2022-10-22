عضو لجنة "العفو الرئاسي" يكشف شرطين أساسيين للإفراج عن أي محبوس احتياطيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

كشف طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب، ان اللجنة تعمل وفق معيارين منذ بداية عملها، أولها عدم الانتماء لتنظيم إرهابي وثانيها عدم ارتكاب أعمال عنف، قائلا: "نُطبقها على كل الحالات ومن تتوفر فيهم هذه المعايير، يكون من ضمن القوائم التي ترسل إلى مؤسسة الرئاسة".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "ما زلنا مستمرون في عملنا ونعد قوائم جديدة مرتقبة إضافة إلى أن اللجنة تعمل بتجرد شديد ولا تفرق بين شخصيات مشهورة أو غير مشهورة، كما يُحاول أن يردد البعض، ونتعامل بتجرد شديد مع كل الحالات التي ترد لنا ونطبق عليها المعايير".

وتابع: وكل هذا يتماشى مع تطبيق حقوق الإنسان داخل المجتمع، وفق ما نصَّت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونعتبر أنفسنا جزءً من تطبيقها، وعملنا قوة دفع كبيرة للحوار الوطني، وإعطاء رسائل من التسامح داخل المجتمع.

وأشار إلى أن خبر خروج دفعات جديدة تحدث حالة من الفرحة المضاعفة لدى العاملين بالجنة، لأنَّه يكون تكليلًا لجهودهم على مدار الفترات الماضية.

واستطرد: "تجاوزنا الألف شخص من المفرج عنهم، وتتوالى هذه الدفعات وما هو مرتبط بها بفلسفة لجنة العفو الرئاسي وهو نشر حالة من التسامح داخل المجتمع واستخدام الرئيس عبدالفتاح السيسي للصلاحيات الدستورية ومبادرته ودعمه الكبير للجنة العفو الرئاسي وعملها، إضافة الى التنسيق الكبير الذي يحدث مع أجهزة الدولة المعنية مثل النائب العام ووزير الداخلية".