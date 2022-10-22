نشاط للرياح وأمطار تصل إلى القاهرة.. تفاصيل حالة الطقس في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع المقبل من السبت 22 أكتوبر وحتى الخميس 27 أكتوبر.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد اليوم السبت، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، رعدية على صحراء مطروح، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشرقية ووسط سيناء، وفرص لسقط الأمطار ليلا على القاهرة الكبرى.

- السبت 22 أكتوبر:

ستشهد البلاد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون رعدية على صحراء مطروح على فترات متقطعة.

كما ستشهد أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق من جنوب الوجه البحري، قد تمتد ليلا على مناطق من القاهرة الكبرى، مع نشاط رياحي قليل على مناطق من جنوب سيناء.

- الأحد 23 أكتوبر:

ستشهد البلاد أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة

كما ستنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

- الاثنين 24 أكتوبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وعلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء، كما سيكون هناك نسبة من نشاط الرياح.

- ومن الثلاثاء 25 أكتوبر إلى الخميس 27 أكتوبر222

من المتوقع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.