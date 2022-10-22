شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جو بايدن.. قدم في "نادي الثمانين" وأخرى بالانتخابات الرئاسية 2024 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بينما يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن لدخول "نادي الثمانين" في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أعلن الرجل نيته الترشح للرئاسة في 2024.

وسيبلغ بايدن (80 عاما)، الشهر المقبل، لكنه آثر التأكيد أنه لم يحسم أمره رسميا بالترشح أم لا.

وخلال لقائه المصور على قناة msnbc، قال سيد البيت الأبيض: "لم أتخذ القرار رسميا بعد، لكني أنوي الترشح مرة أخرى ولدينا الوقت لاتخاذ هذا القرار".

وعندما سئل عما إذا كانت زوجته جيل بايدن تدعم خوضه السباق الرئاسي مجددا، أشار إلى أنها تؤيد الفكرة.

ومضى الرئيس الأمريكي في حديثه: "زوجتي تعتقد أننا نفعل شيئا مهما جدا وأنه ينبغي ألا أتخلى عنه".

ويحتفل بايدن وهو أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا، بعيد ميلاده الثمانين في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

كما سيكون في الثانية والثمانين في مطلع ولايته الثانية في حال ترشح وفاز بها، وفي السادسة والثمانين في نهايتها، وهي مسألة حساسة جدا في معسكره الديمقراطي.

ويستعد بايدن وحزبه لاجتياز اختبار انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو اختبار صعب تقليديا لأي رئيس في المنصب.