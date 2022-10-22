مطار الغردقة يحصل على شهادة الترخيص لمدة 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

نجح مطار الغردقة الدولي في تجديد شهادة ترخيص المطار من سلطة الطيران المدني المصري، لمدة 3 سنوات جديدة حتي يوليو 2025، بعد اجتياز المطار للتفتيش من خلال لجنة من مفتشي سلطة الطيران المدني المصري، ما يعد إنجازا كبيرا يعكس حرص والتزام جميع العاملين بتطبيق نظام ادارة السلامة SMS، وتطبيق القواعد القياسية لتشريعات annex 14 وECAR 139، والتأكيد على وعي جميع العاملين بالمطار بثقافة السلامة وتضافر كافة مجهودات العاملين بالمطار للحفاظ على هذا المستوي، تحت إشراف الطيار مراد محمد السيد مدير المطار.

وقالت الشركة المصرية للمطارات برئاسة الطيار أحمد منصور، جاءت الشهادة استكمالا لسلسلة النجاحات المتوالية للمطارات المصرية، وتم تجديد ترخيص مطار الغردقة الدولي في إطار حرص وزارة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، والالتزام بتشريعات المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO، وتعليمات سلطة الطيران المدني المصري ECAA.