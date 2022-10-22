مصرع طفل سقط في بالوعة الصرف الصحي بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقى طفل مصرعه، صباح اليوم السبت، جراء سقوطه في إحدى البالوعات، بجوار استاد قنا الرياضي بمدينة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع طفل، إثر سقوطه في بالوعة صرف صحي بجوار استاد قنا الرياضي بمدينة قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مصرع طفل مجهول الهوية يبلغ من العمر 7 أعوام، جراء سقوطه في إحدى البالوعات، بجوار استاد قنا الرياضي، بمدينة قنا، وجرى نقله إلى مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة وكشف هوية الطفل.