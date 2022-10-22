شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين: تزامن المؤتمر الاقتصادى مع الحوار الوطنى سيكون له مردود إيجابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجديد، أن مجلس أمناء الحوار الوطني يواصل عقد اجتماعاته لوضع كافة الخطوات التنظيمية التي تدعم خارطة طريق الجلسات الفعلية، والتي تعد الخطوة الأهم فى الحوار الوطنى باعتبارها تمثل ملتقى لمختلف الأفكار والمقترحات، التي لابد وأن تتناسب مع الوقت الذى تمر فيه البلاد بتحديات كبيرة، للخروج بمخرجات تساعد الدولة والمواطنين على مواجهة تلك التحديات.

وأضاف رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الحوار الوطنى يأتي فى توقيت مهم جدا، كى يكون هناك اصطفاف وطنى، ما يستلزم أن نصل لمخرجات إيجابية تحقق نقطة تحول فى الحياة السياسية والاجتماعية وتدعم مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن وجود المؤتمر الاقتصادي جنبًا إلى جنب فيما تم طرحه من لجان بالحوار الوطني، سيكون له مردود حقيقي على أرض الواقع، لجهود حقيقية تصل لحلول واقعة ممكنة التنفيذ.

وأشار إلى أن الخطوات التي تتخذها إدارة الحوار الوطني تعكس جدية المسار الذي تعمل عليه والرغبة في إنجاحه، وإظهاره بشكل يليق بمصر أمام العالم أجمع الذي ينتظر نتائجه خلال الفترة القادمة.

يذكر أنه بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تنطلق غدا الأحد فعاليات "المؤتمر الاقتصادى ـ مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.