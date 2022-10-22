نشاط مكثف لـ"الفنون الشعبية" في السيرك القومي وقاعات البالون

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يشهد البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، نشاطا مكثفا في السيرك القومي ومسرح البالون.

وقال "عبده" في بيان صحفي: "يجري حاليا بمسرح البالون بالعجوزة، بروفات مسرحية "شفيقة القبطية"، تأليف مصطفى سليم، أشعار جمال بخيت، وألحان صلاح الشرنوبي، وإخراج محمد صابر، بالإضافة إلى بروفات عرض "سلامة حجازي" تأليف يسري حسان، إخراج محمد الدسوقي، بطولة وألحان علي الهلباوي".

وأضاف: يعرض حاليا على قاعة محمود رضا بمسرح البالون بالعجوزة، ماتينيه فى السادسة من مساء أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، عرض العرائس "على بابا والأربعين حرامى"، من إنتاج فرقة تحت ١٨ برئاسة الفنان عبد المنعم محمد، أشعار محمد الزناتى، إخراج حسن الشريف .

وأكمل: يعرض على نفس القاعة، سواريه فى التاسعة من مساء أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، العرض المسرحى الغنائى الاستعراضى "زقاق المدق" مأخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج عادل عبده .

وتابع: يقدم على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، العرض المسرحى "تغريبة بنت الزناتى" اعتبارا من الأسبوع المقبل، فى السابعة من مساء أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الفنانة لبنى الشيخ، تأليف بكرى عبدالحميد، إخراج منار زين .

أما السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، فيقدم بمقره بالعجوزة برنامجا متميزا من أقوى وأخطر فنون السيرك من خلال أكثر من ١٣ فقرة فنية، يوميا فى الثامنة مساء ماعدا يوم الأربعاء، ويختتم السيرك برنامجه بفقرة استعراض الأسود والنمور للكابتن الفنان مدحت كوتة .