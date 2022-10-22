الأحد.. أول حفل لراغب علامة فى مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يشارك النجم اللبنانى راغب علامة، لأول مرة، في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، حيث يقدم حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو چورچ قلته، فى الثامنة مساء الأحد 23 أكتوبر، على مسرح النافورة، يسبقه فاصل للفنان سعد رمضان والفنانة مروة ناجي .

كما يحتضن مسرح معهد الموسيقى العربية حفل لفرقة جمعية أصدقاء الموسيقى، يقدم مقامات التونسية بقيادة الدكتورة عايدة النياطي .

أيضا يقام على مسرح سيد دروش "أوبرا الإسكندرية" حفلا للفنان المغربى فؤاد زبادي، يليه فاصلا للمطربة مي فاروق وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ويسبقهما فاصلا للفنانة الشابة مي كمال.

وفى العاشرة صباحا على المسرح الصغير يعقد المؤتمر العلمى المصاحب جلسة تناقش موضوع رواد التلحين والأداء فى المسرح الغنائى المصري بحضور الدكتورة هدى أحمد (مصر) مقررا ومشاركة الباحثين الدكتور محمد عبد القادر (مصر)، الدكتور معتصم عديلة (فلسطين) ، الدكتورة مها العربي (مصر) ، الدكتورة داليا حسين فهمى (مصر).

وتستأنف الجلسة فى الثانية عشرة والنصف ظهرا بمناقشة موضوع رواد المسرح الغنائى المصري منذ منتصف القرن العشرين وحتى الآن بمشاركة الدكتورة شيرين عبد اللطيف (مصر) مقررا وبحضور أحمد بن محمد الواصل (السعودية) ، منير الوسيمي (مصر)، الدكتور إيهاب صبري (مصر) ، الدكتور بلال الشيخ (مصر).

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