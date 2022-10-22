سجائر 4 طلاب السبب.. حريق مروع يلتهم محصول البصل وقش الأرز في الدقهلية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

شب حريق هائل في مجمع لمحصول البصل وقش الأرز، مساء الجمعة، في محافظة الدقهلية، ولا تزال عمليات الإطفاء مستمرة من 6 سيارات إطفاء وقوات الحماية المدنية والمواطنين في منطقة منية مجاهد مركز دكرنس.

تلقي اللواء مروان حبيب،مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس، بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل في مجمع قش الأرز في منطقة منية مجاهد بمدينة دكرنس، وفيه بالات قش الأرز، علاوة على محصولي البصل والأرز.

انتقلت 6 سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، وتبين أن الحريق شب في أرض ملك "عزت ع.أ." 38 عامًا، عامل زراعي من منية مجاهد، وأن 8 أكوام من قش الأرز مضغوط كل كوم طوله 10 أمتار في 20 متر بارتفاع 4 أمتار.

بالفحص تبين أن النار شبت في قش الأرز، وكان بجواره محصول للأرز والبصل ما تسبب في إحداث تلفيات في محصول البصل. وتبين أن الحريق شب عن طريق الخطأ، أثناء لهو 4 طلاب وهم: "ع.أ.ع"، و"م.ا.ن"، "ث.أ.ث"، و"أ.م.ا"، في دبلوم المدارس الصناعية، بعد أن ألقوا عقب سيجارة عن طريق الخطأ وجرى التحفظ عليهم.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وتواصل قوات الحماية المدنية من جهودها ٌطفاء الحريق.