إبراهيم عيسى: "لا عاش ولا كان اللي يهاجم جمهور الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أنه لم يهاجم جمهور الأهلي الذي يعد قطاعا واسعا من الشعب المصري ولكنه يهاجم المتعصبين والمغرضين الذين يريدون إحداث فتنة في المجتمع المصري، قائلا: "لا عاش ولا كان اللي يهاجم جمهور الأهلي وده قطاع كبير من المصريين".

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الشعب المصري عبارة عن جمهور أهلي وزمالك ويهاجم سلوكيات وبالفعل يوجد اختراق إخواني لجماهير الأهلي واختراق سلفي لجماهير الزمالك، مؤكدا أن هناك جهات وأجهزة ترصد هذه الاختراقات.

وتابع: "يتم استخدام أولتراس الأهلي للهجوم على البلد وإحداث فتنة من بعد 25 يناير حينما دخلت الرياضة في السياسة، وحتى الآن يستخدمون الالتراس لمصلحة نشر كراهية وبث فتنة داخل المجتمع".

وفي سياق آخر، قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن صندوق النقد الدولي دائما ما يعطي لمصر قروضا بشروط ناعمة وبفوائد قليلة، ولكن هذه المرحلة هناك زيادة في نسب الفوائد وتقليل الشروط المطلوبة، موضحا: لسه بنسدد في الـ 20 مليار دولار اللي علينا وهناك شروط من الصندوق لعمل إصلاح بهذه القروض.