ساعات قبل تعامد الشمس على وجه رمسيس.. كيف احتفلت أسوان؟ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

فى أجواء ليلة تعامد الشمس ووسط حضور كبير للأفواج السياحية والزائرين المصريين شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور عمرو القاضى رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة نائبا عن الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الاحتفالية التي نظمتها محافظة أسوان بصحن معبدى رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية، والتى شملت عرض الصوت والضوء.

ضمت العروض السرد المشوق بتقنيات صوت وصورة وإضاءة حديثة لفترة حكم رمسيس الثاني، وعقب ذلك شهد محافظ أسوان وضيوف مهرجان تعامد الشمس، الحفل الفني الساهر، والذى شارك فيه المؤلف الموسيقي وعازف البيانو إيهاب عز الدين، وأيضا عازفة التشيلو والمغنية علياء الباسوسى من خلال تقديم العديد من المقطوعات الموسيقية والغنائية، ثم فيلم تسجيلى بعنوان "تعامد الشمس"، أعقبه عرض أوبريت "أسوان تجمعنا" بأداء متميز لفرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية بتابلوهات فلكلورية، بالتوازي مع تقديم ديفيليه وعروض لفرق الفنون الشعبية بشوارع المدينة وقصر الثقافة.

حضر الحفل الفنى الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية للمنطقة الجنوبية، واللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان، فضلا عن القيادات التنفيذية والأمنية.

قال اللواء أشرف عطية أنه جرى تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح الفعاليات المتنوعة التي تقام لإحياء ليالي وأيام هذا المهرجان الدولي. موضحا أنه تم تجهيز شاشات البلازما لعرض ظاهرة التعامد فجر السبت 22 أكتوبر لإتاحة الفرصة أمام المتواجدين فى صحن معبدى رمسيس الثانى لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها، وهو الذي تواكب مع تنظيم أكثر من نشاط ضمن الفعاليات التى إنطلقت فى 17 أكتوبر، وتختتم أثناء حدوث الظاهرة وذلك وسط مشاركة لفرق الفنون الشعبية.