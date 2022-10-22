تعظيم استخدام الطاقة النظيفة.. أهم توصيات ورشة المناخ لـ"تنسيقية شباب الأحزاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أوصت ورشة المناخ التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب، بتعظيم استخدام الطاقة النظيفة واستثمار مبادرة حياة كريمة في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.

وأكدت ضرورة نشر الوعي البيئي ودمج أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعميم أنظمة التخلص من القمامة والمخلفات بجميع قرى حياة كريمة وفرض عقوبات مشددة على المخالفين ونشر الوعي البيئي بقرى المبادرة.

وشددت على ضرورة الاهتمام بإصدار دراسة للعمارة الخضراء والمباني المستدامة في الإنشاءات الجديدة بما تشمله من مدارس وحدات صحية وسكنية.