أحمد ذهب للدرس وعاد جثة.. سيارة نقل تدهس طفلاً في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

تعرض طفل بقرية دراجيل في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، لحادث أليم بعدما دهسته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجة هوائية وقت ذهابه لدرس خصوصي.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بمصرع "أحمد.م.ش" طالب بالصف الثالث الإعدادي ومقيم بعزبة القطط التابعة لقرية دراجيل، إثر دهسه من سيارة نقل ووفاته في الحال.

من جانبها، حررت الشرطة محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي بدورها وجهت بعرض الجثة على الطب الشرعي.