لدواعي أدبية.. المحامي شعبان سعيد يتنحى عن الوكالة للإعلامية ريهام سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أعلن شعبان سعيد المحامي، تنحيه عن الوكالة الخاصة بالإعلامية ريهام سعيد، اليوم الجمعة.

وقال "سعيد" في تصريحات صحفية، إنه تنحى بشكل نهائي عن الإعلامية لأسباب يتحفظ عن ذكرها؛ لدواعي أدبية ومهنية.

يذكر أن محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قضت قيل أيام ببراءة المطرب حسن شاكوش لاتهامه بالإساءة للإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وذكرت الدعوى التي تقدم بها شعبان سعيد المحامي وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، قيام المطرب حسن شاكوش، ببث فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل يهاجم موكلته ويصفها بعبارات تحتوي على كلمات تحمل معنى خدش شرف المدعية وانتهاك خصوصيتها.