شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 1000 مواطن.. التنسيقية تنظم مؤتمرا شعبيا ببولاق الدكرور لدعم الحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، مؤتمرا شعبيا اليوم الجمعة ضمن جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم الحوار الوطني، بحضور 1000 مواطن من أهالي بولاق الدكرور.

بدأ اللقاء بتأكيد النائب عمرو عزت على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حريصة دائما نوابا وكيانا على التواجد على الأرض وسط أبناء الشعب المصري والاستماع لمطالبهم وآرائهم المختلفة.

واستمع نائب التنسيقية إلى الحضور ووجهات نظرهم في مختلف القضايا التي تهم الشارع المصري خاصة الاقتصادية والاجتماعية.

حضر اللقاء كل من دكتور أحمد الشاطر، أستاذ الشريعة بجامعة طنطا، ودكتور حسين مراد شيخ المؤرخين العرب، وحسن عابدين، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات أسوان، وأشرف الجداوي، رئيس مجلس إدارة جمعية أسوان الخير، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الآداب بجامعتي القاهرة وطنطا وبني سويف، وبعض مشايخ الطرق الصوفية، وأعضاء مجالس إدارات جمعيات" المراغة - ساقلتة- جهينة - الجزازرة - طما - دار السلام ببولاق الدكرور.





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