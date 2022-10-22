شكرا لقرائتكم خبر عن حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص وقانون المحليات يتصدران الحديث بجلسة التنسيقية حول الحوار الوطنى بشبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حلقة نقاشية مع 30 شاب من شباب شبرا الخيمة، ضمن فعاليات التنسيقية لدعم الحوار الوطني والتعريف به.

وبدأ اللقاء بتعريف الشباب بكل ما يتعلق بالحوار الوطني ومحاوره ولجانه الأساسية والفرعية، وتم الاستماع إلى أفكارهم ورؤياهم في هذا الشأن.

وتصدرت عدة قضايا حديث الشباب منها عدالة الأجور وتفعيل للحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وضرورة صدور قانون المحليات، واستمرار مشكلة تراكم القمامة رغم صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات، وانتشار البلطجية بساحات انتظار السيارات، وتردي الطرق الداخلية، وارتفاع الأسعار والحاجة إلى مزيد من الرقابة على الأسواق.

كما تطرق الحديث إلى عدد من القضايا المرتبطة بملف الإسكان الاجتماعى حيث طرح الشباب حلول مثل جمعيات الإسكان التعاوني، بالإضافة لارتفاع تكلفة رسوم الخدمات التي أصبحت تشكل عبء في ظل الأزمة الاقتصادية.

وفيما يخص المحور الاقتصادي عقب بعض الشباب عن ندرة بعض المواد الخام في الصناعات التي يمتهنوها أو يعملوا بها.