شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك مطار برج العرب الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2022 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة ويز إير القادمة من أبوظبي، اشتبه عادل متولي ومحمد جودة رئيسا الوردية في الراكب ا . ط مصري الجنسية قادم من الإمارات.

وبتمرير أمتعة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد بدر مأمور الفحص وإسلام قباري مدير الإدارة تلاحظ وجود أجسام معتمة ذات كثافات مختلفة.

وبالعرض علي مرسي عبدالستار مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب من محمد جودة رئيس الوردية وعبد الرحيم الأحول بالأمن الجمركي وصبحي المغازي بمكافحة التهرب الجمركى وخالد حواش مدير إدارة الوديعة فتبين وجود كمية من مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة مخبأة بين طيات الملابس وفى الأحذية داخل حقائبه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٦٥٨ ألف و٨٠٠ جنيه .

قرر مصطفى العربي مدير عام مطار برج العرب اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٠ لسنة ٢٠٢٢.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية.