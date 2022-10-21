نهاية العالم في 9 خطوات.. ماذا سيحدث للأرض إذا توقف المطر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت ورقة بحثية نشرت في Nature Communications، النتائج الكارثية التي سيواججها العالم إذا توقف المطر بسبب التغيرات المناخية على المدى الطويل.

وتعتبر الأمطار مصدرا أساسيا للمياه العذبة، التي لا تزيد نسبتها على 3% من المياه الموجودة على كوكبنا.

1- إذا توقف المطر بشكل دائم عن السقوط، سيحدث جفاف شامل في جميع أنحاء العالم، ما يعني موت جميع النباتات البرية والغابات، وتندلع حرائق ترفع حرارة الكوكب أكثر وأكثر.

2- سيؤدي الجفاف إلى تزايد أزمات نقص المياه خاصة في المجتمعات التي تجد صعوبة حاليا في العثور على مياه شرب، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى مقتل ملايين البشر.

3- إذا توقف المطر ستبدأ مرحلة جفاف الأنهار، وبالتالي سيكون خطر الموت في انتظار البشر والحياة البرية الذين يعتمدون على الأمطار للبقاء على قيد الحياة.

4- ستدخل الغابات المطيرة الاستوائية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا مرحلة الجفاف والموت، وبموت الغابات ترتفع نسبة ثاني أكسيد الكربون في هواء الأرض، لأن النباتات البحرية والبرية تنتج حوالي 80% من أكسجين العالم.

5- تبلغ نسبة ثاني أكسيد الكربون حاليًا 0.04% فقط من الغلاف الجوي للأرض، ولكن مع عدم وجود نباتات لإزالته، سيبدأ ثاني أكسيد الكربون في التراكم، وإذا اقترب من 1%، سيصبح الهواء نفسه سامًا.

6- عندما تبدأ النباتات في الذبول وتموت بسبب نقص مياه الأمطار العذبة، فإنها ستترك الأرض تعاني من نقص خطير في الغذاء، ما سيترتب عليه موت الحيوانات.

7- ستموت معظم النباتات في غياب الماء، ولن تبقى سوى الأنواع القادرة على تحمل الجفاف لفترات طويلة.. لكنها ستموت في نهاية الأمر.

8- مع توقف المطر وجفاف الأنهار لن يبقى من المصادر الطبيعية للمياه سوى الآبار، لكنها مع الوقت ستنتهي.

9- ولا أحد يعرف كم يستطيع الإنسان أن يعيش في غياب مصادر الماء الطبيعية ونقص الأكسجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون، وهل ستكفي محطات تحلية مياه البحر لري عطش المليارات من سكان الأرض، مع ري النباتات والحيوانات أيضا؟