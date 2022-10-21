انت الان تتابع خبر هيئة الحج: العراقيون ثاني أكثر الشعوب اداءً لمناسك العمرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة، في بيان لها ورد لـ الخليج 365، ان "البيانات الرسمية لوزارة الحج والعمرة السعودية لأكثر الدول قدوماً لأداء مناسك العمرة اظهرت احتلال العراق المرتبة الثانية بعد إندونيسيا".

وتوقعت الهيئة ان "أعداد قاصدي الديار المقدسة من العراقيين سيزداد تباعا نظرا للتسهيلات الكبيرة التي تقدمها هيئة الحج والعمرة للمعتمرين الكرام بإشراف الشيخ سامي المسعودي، وكذلك بالتزامن مع اعادة فتح منفذ عرعر الحدودي مطار كركوك الدولي امام المعتمرين".



واحتل العراقيون المرتبة الثانية بين الشعوب الأكثر أداءً لمناسك العمرة إذ تصدرت أندنوسيا المرتبة الأول، فيما كشفت وزارة الحج و العمرة السعودية أنه منذ بداية عام 1444هـ تم إصدار أكثر من مليوني تأشيرة للراغبين في أداء العمرة وذلك عبر 176 دولة حول العالم.