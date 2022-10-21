شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تواصل تنظيم جلسات نقاشية حول الحوار الوطنى بمركز الحسينية محافظة الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظيم جلساتها النقاشية حول الحوار الوطني بقرى ومراكز محافظة الشرقية.

وعقد النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية اليوم الجمعة حول الحوار الوطني بحضور أهالي منطقة بحر البقر.

وتناولت الجلسة الحديث مع المواطنين عن الحوار الوطني وأهدافه وقيمة الاستماع لكافة وجهات النظر المتنوعة والمختلفة للوصول لأفضل الآراء التوافقية تحت مظلة الصالح الوطني.

وتم التطرق للعديد من الاحتياجات التي يحتاجها أهالي قرى منطقة بحر البقر وخصوصاً الصرف الصحي ومياة الشرب وتوفير مياة الري وكذلك بعض الخدمات العامة.

وتبنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقد العديد الجلسات الحوارية والنقاشية وجلسات الاستماع مع المواطنين بمختلف فئاتهم ، لبحث القضايا والتحديات على المستوي القومي والمحلي ، للوصول لبعض التوصيات لعرضها على المسئولون للأخذ بها لمواجهه التحديات والأزمات الراهنة التي نواجهها، وتم الوقوف على العديد من احتياجات المواطنين الخاصة والعامة والتواصل معهم.

وصرح النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هذا اللقاء يأتي في ضوء سلسلة من الجلسات التي تستهدف التواصل مع المواطنين ونقل نبض الشارع والوقوف على إحتياجاتهم ، في ظل ما نتهتجه الدولة من استيعاب كافة الأفكار.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن تلك اللقاءات مستمرة بشكل دوري للوقوف على أهم الاحتياجات والأزمات التي نمر بها لبحثها والوصول لحلول هنا وتوصيلها للمسئولين لإستكمال سلسلة اللقاءات والحوارات المجتمعية.