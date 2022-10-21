شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تعقد جلسة نقاشية حول الحوار الوطنى مع برلمان شباب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، جلسة نقاشية بدار الهيئة الهندسية حول الحوار الوطني وأهميته وأليات العمل المشتركة بين الأمانة الفنية ومجلس الأمناء ومقررين اللجان، وذلك بحضور دكتورة راندا البيطار، مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة وعدد من أعضاء هيئات مكاتب برلمان شباب مصر.

وتناول اللقاء كذلك كيفية تلقي الأمانة الفنية للحوار الوطني اقتراحات المتفاعلين من الجمهور والمواطنين، كما تطرقت لعدة محاور تتعلق ببعض القضايا الهامة ومختلف التحديات الداخلية والخارجية.

ومن جانبه، استعرض "عمارة" تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيف نجح شبابها من خلال العمل المقترن بالعلم والمعرفة وتطوير الذات إلى تحريك المياه الراكدة في السوق السياسي حتى أصبحت نموذج يحتذى به في الحوار القائم على مصلحة الوطن .

واستطرد " عمارة " حديثه قائلًا: " لقد انتقلت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من الشبه دولة إلى الدولة التي نراها اليوم.. جمهورية جديدة بكل ما تحمله الكلمة من معني ".

كما استمع النائب إلى مجهودات شباب البرلمان في شرح جهودهم حول ربط الإستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 ومقترحاتهم البناءة، وذلك من خلال النقاشات التفاعلية .

وأشاد " عمارة " بمستوي الوعي الشبابي لدى برلمان شباب مصر، مؤكدًا أهمية أن يكون برلمان شباب مصر مؤثر على أرض الواقع من خلال النزول إلى المراكز والنجوع وعمل جلسات نقاشية حوارية مع الشباب، وأن يكونوا على مقربة منهم، بهدف شرح كافة المستحدثات ومشاركتهم الرؤى والأفكار والإنصات إليهم، مشيرًا إلى أهمية التعاون المؤسسي بين مجلس الشيوخ ووزارة الشباب والرياضة من خلال قناة برلمان شباب مصر ولجانه مع لجان البرلمان .