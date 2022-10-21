شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو يقترب من قيادة أستون فيلا خلفًا لأستيفن جيرارد الفترة القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تناولت تقارير صحفية إنجليزية عن إقتراب أستون فيلا من التعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان، خلفًا للمدرب الإنجليزي أستيفن جيرارد، بعد إقالة المدرب عقب الخسارة أمام فولهام بثلاثية نظيفة فى الجولة السابقة.

حيث أشارت صفحية" تليجراف" البريطانية أن بوكيتينو يتواجد فى الفترة الحالية بالقرب من مقر الفريق، فى الوقت الذي كان متواجدًا فيه خلال خسارة الفريق الأخيرة أمام فولهام، فى إشارة واضحة أن قرار إقالة المدرب كان ممهدًا له من قبل خسارة الفريق الأخيرة، خاصة أن الفريق لم يحقق تحت قيادة جيرارد سوي إنتصارين فقط، من 9 مواجهات خاضها الفريق.



أسباب تدفع أستون فيلا للتعاقد مع اللاعب!

وذكرت صحيفة "ديلي ميل "البرطانية أن أحد الأسباب القوية التى دفع مسئولي أستون فيلا يسعون وراء التعاقد مع المدرب، هو قيادته السابقة لفريق توتنهام الإنجليزي لأكثر من أربعة أعوام، ومعرفته لطبيعة الدوري الإنجليزي، الأمر الذي قد يساعد الفريق فى الخروج من مأزقه.



هل سيوافق بوكيتينو على قيادة أستون فيلا؟

ويبدو من المؤشرات المنتشرة فى الساعات الأخيرة أن بوكيتينو سيوافق على قيادة الفريق، خاصة بعدما رصد مسئولي أستون فيلا مبلغ مالي قوي للتعاقد مع المدرب، والإستفادة من خبرات المدرب الكبير للخروج من دائرة الهبوط التي تحاصر الفريق، بعد أن تواجد فى المركز ال 17.