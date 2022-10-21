شكرا لقرائتكم خبر عن نجم البريميرليج يُلمح للانتقال إلى برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ألمح نجم الدوري الإنجليزي، لإمكانية الرحيل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خلال الموسم المقبل.



برشلونة يسعى للتعاقد مع بديل بوسكيتس

ويسعى البلوجرانا للتعاقد مع روبن نيفيز لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي، من أجل تعويض الإسباني سيرجيو بوسكيتس قائد ولاعب وسط الفريق، المحتمل رحيله عقب نهاية الموسم الجاري بنهاية عقده، والرحيل إلى الدوري الأمريكي.

وأشارت تقارير صحفية في وقت عن اهتمام قوي من برشلونة للتعاقد مع البرتغالي، ولكنه يرتبط بعقد مع وولفرهامبتون حتى 2024، وتقدر قيمته السوقية ب40 مليون يورو.

وقال نيفيز، خلال تصريحاته لقناة "Channel 11 البرتغالية": "من منا لا يريد اللعب لبرشلونة؟ إذا سألت بشكل عام فكل اللاعبين يريدون اللعب لبرشلونة، فهو أحد أفضل الأندية في العالم".



نيفيز يؤكد رغبته في الانتقال إلى برشلونة



وأضاف: "إنه لشرف لي أن أكون مرتبطا بهذا الفريق، سأقوم بعملي وأركز قدر الإمكان مع وولفرهامبتون لأن لدينا الكثير من المنافسة، وبعد موسم جيد هنا، ستأتي الأمور بشكل طبيعي".

ويعتبر خورخي مينديز هو وكيل البرتغالي نيفيز، والذي يرتبط بعلاقة جيدة مع رئيس برشلونة خوان لابورتا، ويمكن أن يسهل ذلك من إتمام الصفقة.