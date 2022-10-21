انت الان تتابع خبر قادة أوروبا يسعون لموقف موحد من الاعتماد الاقتصادي على الصين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واعتبر الاتحاد الأوروبي الصين منذ عام 2019 شريكا ومنافسا اقتصاديا بصورة عامة. وقالت إدارة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في ورقة أُعدت لقمة زعماء التكتل هذا الأسبوع إنه يجب الآن النظر إلى الصين أساسا باعتبارها منافسا يعمل من أجل "رؤية بديلة للنظام العالمي" الراهن.وتأتي الحملة من أجل التحديد الدقيق للعلاقة في الوقت الذي يبحث فيه الائتلاف الحاكم في ألمانيا ما إذا كان يسمح لمجموعة كوسكو الصينية للشحن المملوكة للدولة بالحصول على حصة في منصة بميناء هامبورغ.

ويعتبر رد الحكومة، المنقسمة في الوقت الراهن بشأن الأمر، معيارا لمدى استعدادها لتشديد موقفها تجاه شريكتها التجارية الرئيسية.

ولم يتحدث المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الصحفيين قبل جلسة القمة الجمعة لكن زعماء الاتحاد الأوروبي الذين تحدثوا لوسائل الإعلام اتفقوا على أن الدول الأعضاء السبع والعشرين يحتاجون إلى بناء جبهة مشتركة.



وقالت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس للصحفيين "أعتقد أن الأمر مع الصين هو ذاته مع روسيا. من مصلحتهم (الصينيون والروس) أن نكون منقسمين. من مصلحتنا أن نكون متحدين".

ويخشى دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي من أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي ألقى خطابا سياسيا مهما الأحد الماضي، يُعد الصين لنهج سلطوي بصورة متزايدة، كما يشعرون بعدم الارتياح تجاه الشراكة الصينية القائمة مع روسيا.

وأعلن شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن صداقة "بلا حدود" بين بلديهما عشية إطلاق العملايات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

